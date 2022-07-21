夏季也能品嘗美味的黑松露料理，澳洲黑松露現在逢產季，7月時風味正好，連續4年榮獲《台北米其林指南》米其林餐盤推薦的台北文華東方酒店Bencotto義式餐廳，特選香氣濃郁誘人的澳洲頂級黑松露，為饕客打造為期1個月的精彩黑松露饗宴，包含澳洲和牛紐約客牛排搭佐黑松露洋芋泥及鴨肝醬汁、澳洲生牛肉薄片佐海膽及黑松露等，以精湛廚藝完美烘托松露馥郁迷人的獨特風味，即日起開賣。

黑松露有「泥土下的鑽石」、「黑金」等美譽，與魚子醬、鵝肝並列世界三大珍饈。新鮮的松露風味獨具，迷人濃烈的獨特香氣難以取代，氣候越冷、松露的品質越為優良。新鮮松露保鮮期約2週，在北半球除了冬季可以品嘗到來自法國、義大利的黑松露外，夏季還可以品嘗澳洲黑松露，尤其7月更是澳洲黑松露盛產且風味最好的時節。

Bencotto義大利餐廳為饕客打造為期1個月的黑松露饗宴。（台北文華東方酒店提供）

Bencotto義式餐廳即日起推出期間限定的「澳洲頂級黑松露」饗宴，特別嚴選位於西澳的曼吉馬普（Manjimup）產區之頂級黑松露，精心設計與黑松露風味相襯呼應的佳餚，在菜餚上桌時將黑松露現刨入饌。

開胃前菜「澳洲生牛肉薄片、瑞可達乳酪、海膽、黑松露」，考驗牛肉肉質鮮度的掌握以及精準俐落的刀工，將澳洲牛肉以鹽、糖、大蒜，以及百里香、迷迭香多種香草植物醃漬3到5天熟成後，切成細薄透亮的薄片，上頭搭配頂級日本海膽與現刨黑松露，再撒上瑞可達乳酪檸檬皮碎末巧妙平衡味覺，香氣四溢，軟嫩的牛肉與海膽的鮮甜結合松露的香氣，成了到引人食慾的鮮美前菜。

「澳洲生牛肉薄片佐海膽及黑松露」可說是此次黑松露饗宴限定菜單中最不容錯過的開胃佳餚。（台北文華東方酒店提供）

「特選陳年義大利米、牛肝菌、黑松露奶油」，是以牛肝菌菇高湯煨煮特選陳年義大利米，至義大利米外層軟化但保持米芯的口感，再加入黑松露奶油、帕瑪森乾酪碎一起拌煮，盛盤後再刨上黑松露片，濃郁燉飯與香氣撲鼻的黑松露搭配出迷人滋味。

重頭戲的主菜「澳洲和牛紐約客牛排、蘆筍、黑松露洋芋泥、鴨肝醬汁」，將澳洲和牛紐約客牛排煎至三分熟，搭配綿密香濃的黑松露洋芋泥與滋味醇厚的鴨肝醬汁，最後現刨黑松露片，相互搭佐出豐富層次，更添誘人風味。為期1個月的澳洲頂級黑松露饗宴即日起開賣，單點佳餚1680元+10%起；另外也有5道式套餐，每位5880元+10%。