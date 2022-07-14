「國旅補助方案」明（15日）正式上路，預計將刺激民眾消費，為國旅市場注入活水，業者也紛紛釋出划算優惠搶攻自由行商機。台南遠東香格里拉飯店即日起推出雙倍國旅補助的「您旅遊．我加碼」住宿加倍送活動，預訂官網任1住房專案在週日至週四入住，並於訂房時告知使用國旅補助1300元支付房費，即可獲得加倍1300元美食住宿回饋金，內含台南遠東香格里拉500元餐飲抵用券及台北遠東香格里拉800元住宿抵用券。

台北遠東香格里拉則推出「享樂加倍 國旅補助住房專案」住宿優惠，2人入住每晚4513元起，申請國旅補助可折抵房費1300元，飯店再加碼回饋1300元餐飲抵用券，能享延遲退房至下午2點的禮物，以及於大廳茶軒或李白居享用迎賓飲品2杯，並在台北市最高頂樓戶外景觀泳池愜意暢游。

「享樂加倍 國旅補助住房專案」贈送的1300餐飲抵用券可用於館內多間餐廳，像是可到連4年米其林餐盤推薦的香宮大啖經典烤鴨、上海醉月樓享當季綠竹筍滬式料理、在馬可波羅餐廳品嘗義大利料理，或在遠東Café人氣自助餐廳的「夏日火烤季」將炭烤山珍海味吃到飽等，讓房客住滿、吃飽。

台北喜來登大飯店則自己再加碼1300元回饋讓消費者馬上折抵，等於花1300元即可住5星飯店1晚，還可享受館內露天泳池、暢看房內電影等服務。若想住房再加大啖美食，「悠遊暢饗」每晚含稅4888元起，館內3大家餐廳吃到飽都參與好康活動，預訂1間（2人入住）享「桃山」日料暢享鍋物或握壽司放題並送「龍蝦海膽燒」，訂2間（4人入住）享「比薩屋」暢享送「龍蝦海鮮燉鍋」與「提拉米蘇」；預訂3間（6人入住）享「辰園」暢享送招牌烤鴨3吃，換算下來每人含稅只需1794元即可住1晚又能將飯店好料吃到飽。

台北遠東香格里拉推出的國旅補助住房專案，加碼送房客1300元的館內餐飲抵用券，可選擇用於其中遠東Café人氣自助餐，大啖「夏日火烤季」。（台北遠東香格里拉提供）

旅遊業也有感補助帶來的旅遊熱潮，易遊網台灣訂房的銷量來看，近1個月連續單周營收破9位數，創下疫情期間單周新高，觀光局「悠遊國旅振興方案」上路在即，近期也已接獲大量民眾詢問，預期將再帶動訂房買氣的暴漲。易遊網為觀光局核定可提供住宿補助的旅遊平台，今（14日）起將開放首波7月份入住旅客申請，並與眾多飯店聯合加碼祭出多種獨家優惠專案，還有最高450元折扣碼可與悠遊補助併用折抵的好康，等於最高可現折1750元，若訂購高鐵票再享75折加購價。