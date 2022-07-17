國旅自由行補助來了！交通部觀光局砸55億元推出國旅自由行住宿補助，今起至12/15止，民眾於平日入住星級旅館、有環保標章的旅宿等，加上完整接種3劑疫苗，每房每晚折抵1300元，一組身分證字號限使用一次、名額不限，至活動經費用完為止。此外，若是環保集點會員入住環保標章旅館，能再獲200元綠點住宿抵用金，最多可省下1500元住宿費。

如何使用國旅優惠訂房？觀光局表示，向合作旅宿訂房後，於入住前或當日至悠遊國旅活動專區，上傳身分證或健保卡任一正面圖檔，以及完整接種3劑疫苗證明，入住時即可折抵1300元費用，但該身份證旅客本人需入住，並出示證件供業者核對。《中時新聞網》整理國旅補助申請步驟及相關問題，供民眾參考。

●誰可申請國旅自由行補助，活動有多久、有限名額嗎？

國旅補助對象為本國國民，且為個別旅客或散客。補助期間為7月15日起至12月15日止，入住有參加活動的合法旅宿業者，可享住宿優惠折抵方案，活動至經費用罄為止。若以每人補助1300元估算，等於名額約有153餘萬份，觀光局會在經費用罄前兩周於網上公告。

●國旅自由行補助有限制嗎？

補助僅限平日（周日至周四）入住，周五、周六、中秋節連續假期（9月9至11日）、國慶日連續假期（10月8至10日）不適用。

●最高補助多少？有哪些旅館？

只要符合入住星級旅館、好客民宿、自行車友善旅宿、取得環保標章或溫泉標章旅宿，每房每晚最高可折抵800元，每一組身分證字號限用一次。若使用優惠的旅客本人完整接種3劑疫苗，可再加碼折抵500元，等於每房每晚最高補助1300元。

此外，即日起至12月15日，加入環保集點並入住合作的「環保標章旅館」，還能另外獲「綠點住宿抵用金200元」，加上1300元補助，最高可省下1500元的住宿費，活動名額限1500名，先住先用。

●怎麼使用優惠訂房？

第1步：向合作旅宿訂房後，於入住前或當日至活動專區，上傳身分證或健保卡任一（健保卡無照片亦可）正面圖檔，入住時即可折抵費用。使用優惠折抵的身分證字號旅客本人必須入住，並出示相關證件供業者核對。

入住前或當日至活動專區上傳完整接種3劑疫苗證明，並於入住時出示證明，可再獲得500元加碼折抵。

上傳身份證或健保卡，3劑疫苗接種證明。（翻攝自 悠遊國旅網站）

第2步：上傳身分證完畢後，輸入中文姓名及手機號碼，並核對身分證字號，若證號不對，表示照片不夠清晰，請重新操作上傳。並提醒輸入的手機號碼入住時會核對，如手機號碼錯誤或不實恐無法獲得補助。填寫完畢後，點擊確認送出即可。

填寫正確的手機號碼，供旅宿業者核對。（翻攝自悠遊國旅網站）

●還有其他優惠可使用嗎？

自由行旅客前往主題樂園享各票種門票3折入園優惠，遊客於入園前至線上預約網站，填寫代表人姓名、身份證字號、電話及電子信箱及入園人數，並取得電子憑證；於售票處出示電子憑證後，再依實際人數及票價購票入園。合作的主題樂園可透過「悠遊國旅-3折遊樂園」查詢、預約。

買主題樂園門票有3折優惠。（交通部觀光局提供）

●準備入住但國旅優惠已用罄，可取消訂房嗎？

若入住前因活動預算已用罄欲取消訂房，仍應依個別旅客訂房定型化契約的規定辦理，也就是旅客在預定住宿日前14天取消，可請求業者退還全部訂金，住宿日前1天到第13天取消可退還20~70%訂金，住宿當天通知或未通知取消者，業者可不退還訂金。