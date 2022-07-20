他曬山手線照片喊「東京我回來了」，吸引2.4萬台人狂讚。（圖／翻攝自日本自助旅遊中毒者）

新冠疫情稍微趨緩，各國陸續開放邊境，台灣也放寬入境隔離的規則，從原本的7+7變成3＋4，讓不少民眾蠢蠢欲動想出國旅遊。台大醫院前感染科醫師林氏璧日前飛日本旅遊，昨曬出在東京搭乘山手線地鐵的照片，吸引2.4萬人狂讚，許多網友見狀直呼好想要出國，快忍不住了！

林氏璧昨天在臉書上分享「東京，我回來了！」時隔800多天後，終於再度搭上日本地鐵的山手線，發現其中多了一個不合群的站名。本來以為自己的情緒會很激動，結果發現心理出乎意料的平靜。

貼文吸引2.4萬人朝聖，不少網友看到日本地鐵的照片後暴動。「天啊！！曾經熟悉的畫面」、「2年多沒去日本，都快忘記電車怎麼搭了」、「光看就好激動！太令人興奮了」、「好懷念，真的想念日本」、「腦中彷彿響起各站的音樂」、「看到山手線的路線圖也好感動啊，我是怎麼了」。

而林氏璧口中說的不合群的站名，其實是「高輪Gateway站」。有網友好奇發問說，這個車站為什麼不合群啊？有什麼特殊原因嗎？對此，內行表示，因為山手線其他的車站都是使用漢字命名，只有這個站偏偏是用片假名。