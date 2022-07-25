疫情圖示

中央25日公布新竹縣新增479例確診案例，分別為232位男性和247位女性，年齡分布在0至90歲，12歲以下92位、65歲以上30位，多數集中在18到64歲青壯年佔7成1，目前新竹縣居家隔離710人，居家照護列管2472人，累計今年確診人數113638人。

新增個案分布為竹北市191例、竹東鎮72例、湖口鄉70例、新豐鄉58例、新埔鎮24例、關西鎮15例、芎林鄉11例、橫山6例、寶山鄉15例、北埔鄉7例、峨眉鄉0例、尖石鄉3例、五峰鄉7例，均分別安排就醫住院、集中檢疫場所治療及申請居家照護方案。

衛生局表示，30日上午8時至12時，由大安醫院團隊在新竹縣婦幼館開設社區接種站，提供18歲以上Novavax及莫德納疫苗各250名（預約200名，隨到隨打50名），5至11歲兒童BNT疫苗200名（預約150名，隨到隨打50名），6個月至5歲嬰幼兒莫德納疫苗200名（預約150名，隨到隨打50名），25日下午5時開放線上預約。

竹縣疫苗地圖：

https://prevention.hcshb.gov.tw/Covid19_Consultation.aspx？n=1007＆sms=9996

竹縣疫苗預約入口網：

https://prevention.hcshb.gov.tw/News.aspx？n=1060＆sms=10068