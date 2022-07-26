疫情圖示

中央26日公布新竹縣新增583例確診案例，分別為289位男性和294位女性，年齡分布在0至92歲，12歲以下121位、65歲以上33位，多數集中在18到64歲青壯年佔7成，目前新竹縣居家隔離684人，居家照護列管2213人，今年累計確診人數114163人。

新增確診者分布為竹北市263例、竹東鎮97例、湖口鄉80例、新豐鄉49例、新埔鎮25例、關西鎮13例、芎林鄉12例、橫山10例、寶山鄉17例、北埔鄉6、峨眉鄉6例、尖石鄉3例、五峰鄉2例，均分別安排就醫住院、集中檢疫場所治療及申請居家照護方案。

衛生局指出，為提供民眾更多元的疫苗接種管道，本週持續開設社區接種站，擴大服務量能。新竹台大分院生醫醫院竹北院區29日下午1時30分至3時30分，在院區大廳提供1至4劑的Novavax疫苗250個名額，26日開放線上預約。

竹縣疫苗地圖：

https://prevention.hcshb.gov.tw/Covid19_Consultation.aspx？n=1007＆sms=9996

竹縣疫苗預約入口網：

https://prevention.hcshb.gov.tw/News.aspx？n=1060＆sms=10068

台大生醫醫院

https://www.hch.gov.tw/?aid=501＆page_name=detail＆iid=205