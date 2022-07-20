指揮中心19日由指揮官王必勝親自宣布口罩措施鬆綁，但由於定義模糊不清，反讓民眾要多做許多不順手的動作，引發爭議，批評不如全面解禁。就有網友詢問過去指揮中心哪項防疫措施最糟，底下網友答案一面倒，直指實名制。

王必勝表示，從7月19日除了原本現行防疫措施外，口罩部分，騎乘機車、腳踏車，以及在戶外空曠處工作者都不用佩戴口罩，王必勝補充，散步也是一種運動，可以不用配戴，但不少人對於散步定義提出質疑，認為實在太籠統，「散步到一半等紅綠燈，要把口罩戴上，綠燈後摘下口罩繼續走？」

有鄉民忍不住在PTT八卦版詢問「防疫至今最荒謬的措施是哪一項？」，他說指揮中心新的口罩政策引起質疑，但其實過去2年多滿多措施都很值得吐槽，哪一項大家覺得最扯、最好笑？

底下大部分人答案一面倒，直指實聯制最沒用：「當然是實聯制」、「百貨公司、大賣場弄實聯制根本沒意義」、「實聯制+APP掃半天，結果掃心酸的」、「實聯制啊，掃半天結果說1922是外包的，還害人收到一堆推銷詐騙簡訊」、「防疫計程車+後期實名制 不公開足跡就應該立刻取消」。

還有部分人回答：「北市的口罩販賣機」、「陳時中負責到跑去選北市」、「限制健身房，但不禁止內用」、「全民幫忙做三期試驗」、「罰300萬啊，假的是造謠，真的是洩密」、「絕對是3+11啦」、「發燒比例早就不高了還在要求嚴格量體溫」、「社交安全距離app，根本智X」。