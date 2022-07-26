大陸官方26日在人民大會堂舉辦「九二共識」30周年座談會。（吳泓勳攝）

大陸官方26日在人民大會堂舉辦「九二共識」30周年座談會，出席的大陸國台辦主任劉結一在會上表示，不管台海形勢如何變換，兩岸關係的主導權、主動權始終在大陸，時勢意始終在大陸統一的這一邊，並強調一個中國原則、九二共識事關兩岸的根本性質、政治基礎，大是大非必須毫不動搖，不容否認、其核心要義不容彎曲。

劉結一也強調，堅持九二共識才能回到兩岸和平發展道路的正確道路上，兩岸必須也必然統一，這是中華民族歷史演進大勢所決定，更是全體中華兒女的共同意志，而和平統一、一國兩制是實現國家統一的最佳方式。