澎湃新聞報導，大陸商務部29日召開2022年上半年商務工作及運行情況專題新聞發布會，大陸商務部外資司司長陳春江說明穩外資方面工作情況表示，1-6月，大陸實際使用外資達7233.1億元人民幣，按可比口徑同比增長17.4％。需要說明的是，今年5月起，商務部實施了新修訂的《外商投資統計調查制度》，上半年實際使用外資金額為包含銀行、證券、保險領域的全口徑數據，同比為不含上述領域的可比口徑。

陳春江指出，今年以來，主要開展了五方面工作：

一是堅定不移擴大對外開放。實施新版大陸全國和自貿試驗區外資准入負面清單，進一步放寬外資市場准入。比如汽車製造領域，在大陸全國範圍取消了外資股比限制，有力提振了外國車企的投資信心。寶馬、福斯、現代、斯堪尼亞等紛紛加大在華投入，同時也帶動了伊頓康明斯等汽車配件廠商擴大投資。

二是加大穩外資政策支持力度。與發展改革委等11個部門報請大陸國務院同意共同出台《關於印發促進工業經濟平穩增長的若干政策的通知》，多措並舉支持製造業引進外資。落實國務院《紮實穩住經濟的一攬子政策措施》，出台配套文件。指導各地落實好延續實施外籍個人津補貼個稅優惠、內外資企業平等參與政府採購等政策措施，提升了外資企業獲得感。

三是幫扶外資企業解決實際問題。發揮重點外資專案工作專班作用，建立健全「四項機制」，提高服務效能，積極應對疫情不利影響，努力穩定產業鏈供應鏈。今年以來，共推動解決外資企業反映的各類困難問題256項，保障企業穩定經營。

四是推進外資大專案落地。印發關於做好重點外資專案服務保障、積極吸引外資的指導文件，督促各地完善工作機制、加大統籌力度，著力保障重點外資專案要素合理需求，推動一批重點專案加快建設和到資。1-6月，大陸合同外資1億美元以上大項目實際到資同比增長30.2％，占全國吸收外資比重達53.2％，帶動作用明顯。

五是持續優化外商投資環境。組織完成與外商投資法不符的法規清理，推動廢止、修訂、制定法規文件520部，進一步完善了外資法治環境。