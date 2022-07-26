北京今舉辦 「九二共識」30周年活動，大陸委員會今（26）日回應，中共長期威脅臺灣的民主價值和生活方式，其定義「一個中國原則」的「九二共識」，企圖否定中華民國主權，臺灣從未接受，這更非兩岸關係本質。政府政策一貫，致力捍衛國家主權及臺灣民主，兩岸互不隸屬是客觀的事實與現狀，唯有對岸放棄對臺軍事威嚇與侵犯、和平理性處理分歧，才是維護臺海和平的優先要務。

陸委會強調，過去以來，兩岸在政治主張上從未達成任何共識，因為中共從未尊重與正視臺灣人民對中華民國臺灣是主權國家的堅定信念，這是北京當局無法迴避的關鍵課題。當前國際社會嚴重關切中共擴張政經勢力、在臺海製造衝突、破壞民主自由及國際規則秩序，更脅迫各方妥協於其錯誤的政治主張與行徑，這些是地區不穩定風險升高的嚴峻挑戰。

陸委會指出，臺灣的未來由2300萬臺灣人民共同決定，不會接受單方設定的政治前提及終局路徑。中共當局應正確判斷情勢、承擔國際責任，唯有放棄對臺用武、和平處理分歧，務實面對「四個堅持」的臺灣共識，雙方才能有意義的開展良性互動、健康交往。