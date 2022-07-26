中小學8月20日開學，會規定學生或教職員工需要打幾劑疫苗才可進校嗎？教育部長潘文忠今天表示，會依據指揮中心的規定來調整防疫措施，但將以「逐步回歸正常生活」為原則，開學時，不會要求教職員工生要打滿幾劑疫苗才可進校。

全國教育局處長會議今天在高雄舉行，會後記者會中，媒體詢問關於開學後的校園防疫措施。潘文忠回答，指揮中心會根據國內外疫情狀況進行評估，以提出防疫措施，但目前政府的態度是「逐步回歸正常生活」為原則。

潘文忠進一步指出，8月30日開學後，教育部仍會準備防疫物資給學校使用，以快篩試劑來說，將會有更充裕的量給學校。此外，不會要求教職員工生要打滿幾劑疫苗才可進校，但會鼓勵他們盡量打疫苗，若不適合打也不勉強。

此外，潘文忠說，學校開學後，從9月到年底，國中小營養午餐每月都有一次會吃到石斑魚料理，教育部和農委會已做好相關規畫，一定會去魚刺，讓學生食用上沒有安全的問題。同時，農委會也要進行料理方式的研究，以讓學生吃到更美味的石斑魚料理。