成功大學今天下午3點多驚傳一名男大生從宿舍頂樓一躍而下，墜樓不治，聚了解，該名男大生為醫工系二升三學生，27日凌晨才在學校宿舍燒炭輕生，被駐警與保全發現後及時救回，也被家長接回家中，未料，男大生今天跟父親表示要收東西，由父親載回宿舍，卻跑到12樓一躍而下，當場傷重不治。

校方指出，這名男大生心思相當細膩，生前吐露國中曾見過朋友自殺，他認為，自己的人生時間到了，要自己親手了結，死意堅決，前天凌晨在宿舍燒炭輕生，也寫下遺書，遺書內容提到擔心煙味影響其他同學，「所以我幫你們把東西都打包好了」。此外，近日有同學詢問他該不該選修一門課，他也事先做好分析與建議，然後上傳網路給友人，之後才燒炭。

由於該名學生在宿舍輕生及時被發現救回一命，校方通知家長帶回家中，男學生今天向父親表示，需要回宿舍整理東西收拾帶回，父親見他沒有異樣，就載他回校。

男學生利用家長只能在宿舍樓下等，無法上樓，獨自上到宿舍頂樓，一躍而下，摔在宿舍的3樓陽台，有2名在同棟宿舍的學生當時聽到巨大「碰」一聲，往窗外看，目睹慘況，校方也將展開心理諮商與輔導。台南消防局救災救護指揮中心獲報抵達現場，男學生已無呼吸心跳，傷重不治。

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