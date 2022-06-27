嘉義地檢署將輔助更保會等三會修繕舊監宿舍群中的2戶。（廖素慧攝）

嘉義舊監宿舍聚落建築群。（廖素慧攝）

嘉義舊監宿舍聚落建築群有90戶木構造建築物，嘉義市文化局推動修復多年來已陸續整修22戶，作為木業實驗工場、展演藝文人才培訓空間等用途，也是觀光夯點，今年預計再推25戶修復計畫，其中有10戶徵求民間以租代修，形塑工藝文化人才培訓基地。

嘉義市推動嘉義舊監宿舍整修、發展木業工作聚落及藝文展演培訓空間，採取公部門委外修復及民間「以修代租」雙軌進行，市府文化局文資科統計，現已修復22戶，做為實驗木場、展示講座、表演人力培訓空間等用途。

市府文化局文資科表示，今年獲核定「再造歷史現場計畫2.0」經費1400萬元，文化部補助840萬元，將辦理嘉義舊監獄及宿舍群修復再利用，包括13戶閒置宿舍修復工程規畫設計案，預計最快今年底開始施工。

此外，嘉義地檢署研擬輔助更生保護會嘉義分會、犯罪被害人保護協會嘉義分會及嘉義榮譽觀護人協進會共同修復2戶，作為技職訓練、展示場等用途。

市府文化局文資科表示，今年也持續推動「以修代租」，開放10戶受理民間提案修繕及進駐使用，預定7月9日在宿舍群「矯正塾1921」將辦理說明會。

市府文化局文資科指出，嘉義舊監宿舍聚落建築群有90戶，包括仍有13戶現住戶、已修繕22戶、今年起將修繕25戶、典獄長托兒所1戶、檜木銀行5戶、戶外展示區4戶、第2司法村11戶及演武場5戶均列入歷史建築、其餘4戶。