苗栗縣長徐耀昌偕同縣議長鍾東錦等赴頭份市廣興里苗5之2線崩坍現場會勘。（謝明俊攝）

頭份市長羅雪珠、縣議員張淑芬等赴頭份市廣興里苗5之2線崩坍現場會勘。（謝明俊攝）

頭份市廣興里苗5之2線崩坍現場，野溪護堤邊坡也被外推。（謝明俊攝）

苗栗縣長徐耀昌偕同縣議長鍾東錦等赴頭份市廣興里苗5之2線崩坍現場會勘，聽取工務處長古明弘簡報修復方案。（謝明俊攝）

頭份市廣興里苗5之2線坍塌處會勘整修

頭份市廣興里苗5之2線通往鹿廚坑道路，日前因逢豪大雨造成道路旁邊坡沈陷，擠壓道路嚴重隆起破裂，約長60公尺，經縣府工務處根據現場研擬修復方案，將先以單線搶通方式，讓當地住民可恢復局部通行，再向公路總局申請經費做全面性修復工程，如果項款順利希望能在年底修復完畢。

工務處表示，苗5之2線全長約4公里，東起牛湖凸與苗5線連接，西至尖山與台13線相接，是廣興里當地通往永和山水庫等地來往重要道路。6月9日凌晨，頭份地區降下豪大雨，雨勢沖刷下，造成頭份市廣興里苗5之2線良安宮附近1處邊坡，發生土石沈陷滑動，造成上邊坡擋土牆石籠崩塌，下邊坡野溪護岸外推，整個路面隆起破裂，全長約有60公尺。

事發後，頭份市公所及當地里長立即將道路兩端全線封鎖，並報請縣府工務處會勘擬定修復方案，因今年豪雨頻傳，縣內多處道路發生落石坍方崩坍，至今年3月，縣府道路修護基金竟全部用完，工務處緊急向公路總局申請補助，投入該路段搶修工程。

原先，工務處研擬先借下方稻田鋪設臨時便道以供來往車輛通行，但卻遭地主反對，因此，才延至1日舉行會勘，由縣長徐耀昌、議長鍾東錦、頭份市長羅雪珠、縣議員張淑芬、鄭聚然等會勘後確認工程施行方式。

工務處長古明弘表示，目前研擬方案，是先將上方邊坡打鋼椿固定後，修築3米寬的便道供單線通車，再修復下方野溪邊坡，將路面全面刨除整平後恢復，並將兩側排水溝、護欄等設施全面重做，預計總經費需1420萬元，如果預算順利核撥下來，可望在9月完成工程發包，年底完工。