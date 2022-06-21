手機出現故障時，不少人會先在網路搜尋維修的方法，自行處理，不過台灣事實查核中心（TFC）指出，最近網路上瘋傳一段影片，聲稱用一根牙籤就能解決手機無法充電的問題，其實是錯誤訊息，提醒大家不要輕易嘗試，否則可能造成手機短路、損壞。

台灣事實查核中心昨（20日）發文指出，最近網路上瘋傳一部影片，其內容聲稱，手機充電速度變慢、充不了電時，可以將棉花棒棉絮纏繞在牙籤尖端，做成一支小棉籤，再沾酒精或白酒，伸進手機充電孔清潔裡面的灰塵，手機就能恢復正常，另外也提到「用牙籤黏雙面膠清潔充電孔灰塵」做法。

台灣事實查核中心訪問專家表示，因酒精含有水份，所以用牙籤捲棉絮，再沾酒精清潔手機充電孔，可能造成手機短路或損壞，且手機大廠如Apple、三星等皆有在官網說明，應避免讓手機任何孔洞進水，因此不建議這樣做。

針對用牙籤黏雙面膠清潔手機充電孔，專家直言，此舉可能使內部電子零件沾上殘膠，若雙面膠黏性過強，很可能把電子零件扯出來，導致手機損壞，也不建議。專家說明，手機無法順利充電通常都與零件老化有關，提醒民眾遇到充電問題，應諮詢原廠或找專業維修人員。