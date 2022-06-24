不少人看到手機掉到水裡，多半已有破費的心理預期，甚至做好換手機的最壞打算，但英國有一名男子撿到在河裡浸泡10個月的iPhone手機，他利用空氣壓縮機晾乾後，手機不僅奇蹟似的能夠開機，且裡面數據一點都沒遺失，最終安然送回失主手中。

外媒報導，住在英國愛丁堡的35歲男子戴維斯（Owain Davies），去年8月與未婚妻前往格洛斯特郡，兩人在懷伊河划獨木舟時，戴維斯站起身不慎把後口袋的iPhone掉入河中，無法撿回。

就這樣過了10個月，帕奇科（Miguel Pacheco）今年6月帶女兒在懷伊河划獨木舟，發現水中漂著一個藍色的東西，撈上來發現是支滿是泥濘、濕透的iPhone手機。他認為這支手機浸水到這種程度，即使烘乾應該也是回天乏術。

但之後帕奇科轉念一想，「如果我手機丟了，裡面都是儲存孩子的照片，我會迫切的想拿回來」，在這份同理心的推動下，他把手機用空氣壓縮機烘乾後，再將其放入晾衣櫃晾乾。

隔天早上，竟奇蹟似的能夠開機，打開螢幕日期停留在掉入河中當天「8月13日」，桌布是一男一女的合照，帕奇科驚喜表示，「幫手機充電時，簡直難以置信」。隨後他把手機照片貼上臉書社團，貼文被轉發超過4000次，直到戴維斯的友人認出桌布上的主角，才讓這支沉在河底10個月的iPhone回到失主手中。