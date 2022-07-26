寶雅國際(5904)上半年稅後盈餘為7.9億元，年減11.1%，每股盈餘為7.84元，寶雅財報出爐後，兩家美系外資給予「中立」評等，一家歐系外資給予「優於大盤表現」評等，不過受外資減碼影響，寶雅今天股價重挫收低。

寶雅上半年合併營收為90.9億元，年增6.7%，營業毛利為37.9億元，合併毛利率為41.8%，年減2.11個百分點，營業淨利為10.2億元，營業利益率11.2%，稅後盈餘7.9億元，年減11.1%，每股純益7.84元，其中今年第2季合併營收為43.72億元，年增15.25%，單季合併毛利率為40.33%，年減2.7個百分點，稅後盈餘為2.86億元，年增0.77%，單季每股盈餘為2.84元。

兩家美系外資及一家歐系外資出具最新報告，其中歐系外資將2022到2024年EPS約3%到7.5%，以反應到疲弱的GM(毛利率)和寶家未來兩年門店擴張放緩，維持「優於大盤表現」評等，目標價則由491.09元降至450元；另外兩家美系外資則給予「中立」評等，目標價分別為370元及450元。