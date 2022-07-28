一名在飯店擔任櫃檯的網友表示，日前一名女房客詢問他便利商店怎麼走，他向對方說明後，沒想到過2小時，該名女房客又再次詢問同樣的問題，令他疑惑不已，將其經歷分享到網路，不少網友紛紛追問，「你確定你看到的是人嗎？」

原PO日前於臉書社團《靠北住宿2.0》指出，自己在飯店擔任櫃檯人員，某個晚上有一位阿姨下樓，走向櫃檯問附近的便利商店怎麼走，他熱心地說「大門出去後，右轉大約50公尺就到囉！」豈知阿姨突用生氣的語氣說，「走50公尺是要走幾分鐘啦！」

原PO心裡覺得莫名，認為每個人的腳程不一樣，步行的時間就會有差異，他依然耐心地說「大約3分鐘」，阿姨聽完就走出飯店大門，但不到3分鐘，原PO就看到阿姨從外面走進來，他也沒放在心上，約過2小時，他又看到阿姨從樓上下樓問「欸！便利商店怎麼走？」他邊向阿姨說明，同時覺得很納悶，「妳剛剛不是才去過嗎？」

貼文曝光後，引發網友回應，「阿姨有影子嗎？」、「你看到的可能不是人」、「你確定看到的是人？」、「阿姨是不是用飄的」、「阿姨是不是卡在時間迴圈裡」、「原諒她，可能有什麼腦部障礙」、「阿姨可能今天忘記吃銀杏了」、「阿姨嗑藥嗎？」、「其實是阿姨雙胞胎」。