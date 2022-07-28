因經濟衰退的擔憂和競爭壓力削弱數位廣告銷售業務，臉書母公司Meta Platforms在公布營收有史以來首次下滑之後，亦發布意外慘淡的前景預測，受此打擊，Meta周三盤後股價下跌4.65%，報161.70美元。

Meta第二季營收年減1%，為288.2億美元，不及市場預期的289.4億美元，並為該公司有史以來營收首次下滑。

每股盈餘為2.46美元，亦落後分析師預估的2.59美元。

由於成本大漲且營收衰退，第二季營業利益率從43%下滑至29%。

作為全球最大社群媒體平台的母公司，其第二季用戶變化喜憂參半。臉書每月活躍用戶數（MAU）年增1%，為29.3億個，略低於市場預估的29.4億個。每日活躍用戶數（DAU）為19.7億個，略高於帝場預估的19.6億個。

每用戶平均營收（ARPU）為9.82美元，不及分析師預期的9.83美元。

Meta預估第三季營收介於260億～285億美元，相當於較去年同期下滑2%～11%，為連續第二季較去年同期衰退，且遠不及市場預估的305.2億美元。

與許多跨國企業一樣，Meta亦面臨強勢美元帶來匯兌壓力，Meta 表示，以目前匯率估算，匯率對第三季營收增長的衝擊達6%。

Meta的業績報告亦顯示網路搜尋平台和社群媒體的線上廣告業務可能呈現兩樣情，由於廣告主開始控制支出，社群媒體受到的衝擊更為嚴重。

全球最大數位廣告平台Alphabet旗下谷歌搜索的廣告營收意外強勁，帶動集團整體營收實現增長。Snap和推特上周公布的營收均落後市場預期，並警告未來幾季廣告市場恐將放緩，導致該類股遭到拋售。

此外，Meta寄予厚望並砸下巨資的Reality Labs部門第二季營收為4.52億美元，但虧損達到28億美元，Meta預估該部門第三季營收將較第二季下滑。

Reality Labs負責開發元宇宙相關技術，如VR頭戴裝置。Meta本周宣布將Quest 2 VR頭戴裝置售價調漲100美元，以反映生產和運輸成本升高。