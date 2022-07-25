U12世界杯少棒錦標賽29日在亞太國際棒球訓練中心開打，多國選手皆已下榻飯店展開隔離，台南市立安南醫院鄰近球場，院長林聖哲獲邀擔任賽事醫療長，每天將派出10名醫護人員進駐球場待命，守護小選手健康。

U12世界杯少棒錦標賽29日起開打共10天，賽事場地就在台南市立安南醫院附近，主辦單位邀請醫院院長林聖哲擔任賽事醫療長，院方擔負比賽期間各國小選手的所有醫療照護工作。

林聖哲表示，安南醫院成立運動醫學部已有7年，不僅有中、西醫合療，且與統一獅隊異業結盟4年，對棒球運動傷害的醫療經驗豐富。

為了這次國際賽事選手順利比賽，院方整合骨科、整形外科、急診醫學、復健科、兒科等醫護同仁醫療技術專業，每天至少10名醫護人員到球場輪流值班，只要選手有受傷不適，就當場先做處置，避免因運動傷害變成舊傷，造成無法打球的終生遺憾。

除了運動受傷治療，醫護人員將對各國小選手啟蒙對運動預防醫學觀念，避免球員為了贏得掌聲，用身體傷害換取佳績。林聖哲表示，畢竟小選手運動生涯剛起步，只要保持健康，日後都有機會為國爭光，從小就需札根保護自己的觀念，才能持續棒球之路。

正值新冠肺炎仍在國際間流行，開賽在即，安南醫院醫護人員近日陸續到選手下榻飯店完成採檢，院方期待每位小選手都能在賽場上發揮最大實力表現，讓觀眾一飽眼福。