全球筆電出貨在第二季因通膨、戰爭及封控打擊下，以雙位數季減、年減衰退，不過，隨著第三季訂單回補帶動，研調單位DIGITIMES Research預期，筆電出貨將較上季回溫12％，不過直到第四季都仍將以雙位數幅度年減，整體筆電出貨動能進入顯著修正期。

DIGITIMES Research分析師蕭聖倫指出，中國華東封控在第二季間影響筆電供應鏈產出較預期嚴重，加上品牌因通膨、俄烏戰爭等因素同步打擊全球巿場需求，品牌客戶調降第二季代工訂單，致該季全球筆電出貨（未計可拆卸式機種）表現不如先前預期，較前季衰退16％、年減24％。預期第三、四季將續年減雙位數百分比。

今年下半雖有需求反轉及品牌庫存大增等壓力，但封控造成前季低基期及傳統旺季效應仍將刺激品牌積極出貨以達全年目標，預期第三季與第四季筆電出貨將分別季增12％與3％。

第三季前六大品牌中，除了華碩之外，出貨皆將較前季增長，龍頭業者聯想雖亦將增長，但拉貨力道將不如往年，因主攻的歐亞巿場通路庫存較高。

位居第二名的惠普（HP）於第二季受封控影響較大，加上部分IC短缺程度大於對手，皆造成第二季基期較低，預期第三季相關供給問題可解決，出貨季增程度可達兩位數。

第三名戴爾（Dell）於第二季受封控影響最小，相對基期高於對手，加上商務巿場出現需求反轉，使其第三季出貨僅將有個位數季增。

另外，第四名蘋果（Apple）第二季受封控影響最嚴重，加上第三季大幅改版的MacBook Air與其他搭載新M2處理器的新品上巿，將帶動其第三季出貨大增超過4成。

至於第五名的華碩因歐洲及新興巿場通路庫存較高，將為第三季唯一出貨季減者，而第六名宏碁第三季出貨則可望小幅季增，主因前季Chromebook表現不佳帶來低基期。

主要台灣代工廠商第三季出貨皆將為季增長格局，其中，廣達因封控結束訂單回補及蘋果新品訂單挹注，使其第三季出貨占比將顯著回升。