指揮中心今天(19日)宣布鬆綁戴口罩規定，騎機車、腳踏車甚至連散步者都可免戴口罩，但反而引起民眾質疑，有人搖頭，認為一下機車還不是馬上要戴，更有人傻眼問散步定義是什麼，反嗆「出門免口罩，走到定點等紅綠燈要立刻把口罩戴上？」，直呼根本擾民。

新任指揮官王必勝表示，除了騎乘機車、腳踏車通勤人士外，在空曠處的工作者都可以不用強制戴口罩，就連散步者也可免除，但媒體質疑「散步」定義時，王必勝則稱散步也算運動的一種，應該可以不用戴口罩，經過評估後風險若可承擔，8月將持續鬆綁。

但散步定義也引發廣大網友忍不住質疑、大罵根本擾民：「把話說清楚很難嗎」、「那出門走路去買東西是不是算散步」、「所以我出去走個路不用戴口罩，但一停下來就要戴上？」、「去逛百貨公司也算散步嗎？是不是就不用戴了」、「他說的都是每個字中文，但合在一起我完全聽不懂」、「要不要先定義時速限制啊XD」、「等著過斑馬線就要把口罩戴上」、「重新定義散步」、「這範圍也太廣了，把話說清楚很難嗎」、「等餐的時候深蹲算不算運動」。

也有部分機車族感嘆：「騎車不戴，一停車就馬上要戴更麻煩」、「完全不懂依據是什麼」、「搞一堆讓人霧煞煞的規則，不如乾脆全面解禁」。