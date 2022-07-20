散步可不戴口罩惹議 王必勝：自己衡量

中央流行疫情指揮中心昨宣布放寬口罩相關規定，騎機車、腳踏車與戶外空曠處工作者即日起免戴口罩。指揮官王必勝更指出「散步算運動」，因此可以不用戴口罩，此話引發網友熱議，遭批評定義不清、讓人無所適從。

王必勝昨天回應媒體詢問指出，散步可以當成運動、不戴口罩。但不少網友質疑「走在路上就算散步嗎？」「逛街也算散步嗎？」王必勝今天回應，國民都很守法，執行上當然會產生疑問，雖然有些場合可以不戴口罩，但應該隨身攜帶口罩，如果有症狀或無法保持社交距離，仍需要戴口罩，請民眾在此原則下自行衡量。

王必勝舉例，如果在河濱公園散步，很空曠當然不用戴，如果在百貨公司逛街當散步，和不特定對象難以保持社交距離，就應該戴上口罩；這樣的例子讓大家做判斷，「和不特定對象能否保持社交距離」是重要判定標準。

至於昨天宣布騎機車可免戴口罩，如果載的是「非同住家人」，王必勝表示「那就應該把口罩戴上。至於地方政府如何查處？他強調，大家這兩年對於防疫規定都很熟悉，國民素質也很高，訂定規定是要有依據，並不是要處罰大家，處罰上確實有認定困難，希望先用勸導的方式，也希望大家主動遵守。