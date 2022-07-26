新冠肺炎疫情趨緩，外界關注入境檢疫何時有機會放寬到「0+7」，中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥表示，目前邊境正在朝這個方向考量，但是否下個月實施，目前還沒有定論，幼兒接種率至少要達到50％才能鬆綁邊境「請父母再努力」。

指揮中心6月15日起將入境檢疫從「7+7」改為「3+4」，入境總量也在7月初從每周2.5萬人次升至4萬人次。7月14日起，國人、持有效居留證者，及所有來台轉機者，搭機前都不必再持2日內PCR報告。7月25日起，外籍人士如符合志工、傳教弘法、研習、實習、國際交流、度假打工6項事由，也可申請特別入境許可簽證來台。

外界關注何時能推動入境免檢疫，昨指揮中心指出，邊境改為「0+7」需要考量幼兒接種率，不過有專家卻認為目前已可與國際接軌，推動邊境解封。對此，莊人祥表示，嬰幼兒接種第1劑者只有6.6%，還需要再提升。目前大概有4分之1的幼兒感染新冠肺炎，未來如果疫情上升，比例都還會增加，尤其是沒有接種過疫苗的幼兒，總是要給他機會先接種，避免後續的重症、死亡，因此還是需要多考慮。

莊人祥表示，指揮中心目前正在朝「0+7」的方向開放，但需根據國內外疫情，和國內疫苗接種情形做考量。是否會在下個月實施，目前並沒有定論。至於幼兒接種率要達到什麼目標才會開放？他表示，目前有將近26％的嬰幼兒感染、74％未感染，至少要達到50％以上的接種率才能鬆綁，「請父母再努力」。