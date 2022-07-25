桃園25日新增1847例本土個案，衛生局長王文彥表示，與昨（24日）的個案數相較下，單日下降18.63％，更是自4月29日以來確診數最低的1天，為提升全體保護力，本周將再推疫苗接種專案，開設社區接種站衝高疫苗覆蓋率。

王文彥表示，1847例本土個案中，65歲以上個案占8.07％、18歲以下個案占23.55％，由於目前仍有新冠病毒BA.4和BA.5變異株威脅，接種疫苗是避免感染新冠病毒後重症的最佳方法，為此市府規畫於30日於市內30所學校再開設「莫德納嬰幼兒疫苗快打站」，提供年滿6個月至5歲嬰幼兒疫苗接種服務。

王文彥提醒，中央流行疫情指揮中心逐步放寬邊境管制，入境人數也逐漸增加，但國際BA.4、BA.5疫情升溫，民眾仍須謹慎配合防疫措施，除符合例外情形及外出時有飲食需求得免戴口罩外，外出仍應全程佩戴口罩、保持社交距離，如廁時也應戴好口罩，且應落實手部衛生，減少傳播Omicron高風險行為，保護自身健康，避免遭受感染。

此外，王文彥盤點市內醫療量能，桃園市居家照護目前在案數有1萬8115人，照護案件累計50萬5354人，已完成50萬436人，累計完成率約99.0％。截至24日，桃園專責ICU開設42床、收治30人、空床數12床；專責病房529床，收治199人，空床數330床，收治比率約37.6 ％。