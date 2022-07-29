台灣每年交通事故因超速而死亡有50多人，逼車、擋車舉發件數年年增加，每年交通事故死亡人數中更有1成6是無照。交通部表示今年交通安全專案第3季重點「安全駕駛」，將以「不超速、不逼車、不無照」為3大原則，與內政部攜手加強執法；交通部也已規劃修法，「危險駕駛」定義將從超速60公里降至超速40公里就算超速，無照駕駛罰鍰將從1.2萬加重至2.4萬元，惡意逼車則從2.4萬提升至3.6萬元，已送立院審查。

交通部與內政部今（29）日共同舉行「交通安全英熊聯盟111年四季交通安全宣導案-第3季安全駕駛宣導記者會」，交通部長王國材、內政部長徐國勇出席。

王國材表示，今年四季交通安全專案與內政部警政署合作，第1季重點是酒駕防制，第2季路口安全，今年1-5月酒駕死亡人數較去年同期減少21人，行人路口死亡人數減少22人，都有相當不錯的成果；第3季交安專案重點是安全駕駛，呼籲開車族「不超速、不逼車、不無照駕駛」的3不原則。

根據交通部統計，近3年逼車、擋車舉發件數增加，惡意逼車2019年392件，2021年502件；擋車2019年510件，2021年908件。

另無照舉發1年高達24萬件，每年交通事故死亡3千人，其中有1成6是無照，9成是機車族。例如2021年30日死亡人數就有484人是無照駕駛。

至於超速是國內常見的違規行為，一年舉發件數高達366萬件，超速失控死亡人數1年有50多人，死亡人數中2至3成是18至24歲的年輕人，強化國人安全駕駛行為刻不容緩。

王國材表示，已經將道路交通管理處罰條例送立院審議，包括嚴重超速行為，從超過規定的最高時速60公里，修正為超過最高時速40公里，另外惡意逼車、無照駕駛也將增加罰鍰。