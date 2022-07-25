女星蔡允潔7月中旬才開心對外宣布已懷孕3個月的喜訊，沒想到昨（24）日深夜卻發現自己確診感染新冠肺炎，但她隔天也就是25日還有節目錄影等通告，嚇得她趕緊通知製作單位行程全喊卡。

蔡允潔昨日深夜在臉書上透露「因為明天的錄影主題，會碰到很多懷孕的媽咪藝人，我就非常謹慎再謹慎，希望是最確認安全的情況下去工作！！！讓身邊的人都能夠平安」但她從前天開始就感覺身體不舒服，一開始她還以為是自己搬家太累，因為做了快篩都是陰性，隔日不放心又再驗了一次，還是只有一條線，但沒想到那個快篩放了幾個小時後竟然呈現兩條淡粉色，讓她相當擔心趕緊再驗一次，結果就出現兩條線了，讓她嚇得直呼「真的好加在，今天發現了，不然明天去工作，都是孕婦的媽咪，還有健康的藝人和工作人員就更不好了，會愧疚的」，接著她也因臨時取消通告向製作單位道歉。

而確診當天剛好是假日沒有醫生看診，因此不少演藝圈好友看到貼文後也紛紛留言關心蔡允潔的身體狀況，她則回應目前因懷孕初期連止痛退燒藥都沒辦法吃，要等到看完醫生再說。網友看到後也紛紛留言「保重啊！這段時間辛苦了」「保重！早日康復」、「初期還是小心點，萬一確診沒辦法投藥，但孕婦確診也不是少數，看醫生給的建議」，吸引大批網友留言。