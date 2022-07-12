嘉楠風華酒店指定房型享優惠。（嘉楠風華酒店提供／廖素慧嘉市傳真）

嘉楠風華酒店夜景。（嘉楠風華酒店提供／廖素慧嘉市傳真）

承億文旅桃城茶樣子房間風格。（承億文旅提供／廖素慧嘉市傳真）

承億文旅桃城茶樣子。（承億文旅提供／廖素慧嘉市傳真）

天成文旅繪日之丘兒童遊樂設施。（天成文旅提供／廖素慧嘉市傳真）

天成文旅繪日之丘。（天成文旅提供／廖素慧嘉市傳真）

中央國旅補助7月15日開跑，嘉義市多家旅宿業也配合推出優惠措施，有業者推出指定房型有55折，有業者送住宿券，業者們認為國旅補助對暑期的訂房率有助益，已漸有回升；而市府也籌畫加碼補助措施，將辦理追加減預算送市議會審議後公布。

嘉楠風華酒店表示，搭配國旅補助周間住宿，自7月15日起至12月15日加碼推出優惠專案，包括指定房型55折、續住0元、高鐵聯票優惠等3大措施，效益逐漸顯現，5、6月間周末假日住房率有8成、平日未達4成，而目前組合各項優惠後平日的旅遊住宿省很大，平日訂房率有4成5以上，平日旅宿非常划算。

天成文旅繪日之丘表示，5、6月受疫情影響住房率不如預期，不到5成，7月暑假開始後平均住房率約8成，配合這波國旅補助，即日起至9月30日止透過官網或電話訂房，平日享有「繪日手作好時光」住宿專案優惠，另依房型規定入住人數贈送嘉義愛木村觀光工廠門票，有免費手作DIY課程。

承億文旅品牌長簡巧珊指出，承億文旅集團全台6館搭配國旅補助推出優惠方案，7月31日前透過官網或電話預訂8月底前住宿，入住2晚，可選擇折抵補助或送住宿券。

耐斯王子大飯店表示，7月15至9月11日搭配國旅補助及嘉義市購物節「住宿嘉遊金」的雙重優惠措施，房間起跳價減省約1600元，送KANO棒球手套抱枕，目前暑期平均訂房率6成以上。

市府觀光新聞處表示，因應中央國旅補助及嘉義市下半年光織影舞、國際管樂節等文化觀光活動，已籌畫振興旅宿觀光的加碼優惠方案，相關預算送市議會審查通過後即公布。