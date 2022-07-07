年底九合一選舉將近，台北市也開始選舉攻防戰，民進黨北市議員簡舒培今早在臉書爆料，台北市副市長黃珊珊兩年主動要求視察市場87場次，更勞師動眾公務人員陪同，轟黃利用視察市場來選舉拜票綁樁，黃珊珊也在20分鐘後PO文反擊，啼笑皆非表示「認真做事也是問題？」

黃珊珊表示，這兩年大多是默默去市場視察，直言「難道工作太認真也是問題嗎？」黃補充，兩年多前到市府服務，提出市場精進計畫與攤販納管計畫，因為其擔任議員二十一年，對於市場，十分熟悉，但傳統市場逐步老舊，銷售環境不佳，道路上的攤販更是衛生堪慮、油煙與油水造成環境污染，影響的都是台北市民的『食品安全』，「所以，我一上任就向市長提出市場與攤販精進計畫，所以，市場攤販就是我最重要的任務之一。」

黃珊珊寫下，有些人只想著選舉，每一件事情都可以牽拖，照這樣的邏輯，首長應該什麼事都不要做。黃珊珊負責防疫，這兩年多跑萬華、篩檢站、急門診、車來速、防疫旅館，保護市民是我的使命，黃也反嗆議員，大家要一個什麼事都不做的副市長？我也負責公安，常常半夜去公安聯合稽查夜店、酒店，難道也是為了選舉？

最後黃珊珊表示自己從小的教育就是要認真讀書工作，因此從當議員的第一天開始，就在服務處做義務法律服務，整整二十一年，認真已經是一種習慣，所以我選連任時反而很輕鬆，因為平常就好好做事，不必臨時抱佛腳。最後反嗆簡舒培「第一次知道，原來太認真、做太多也是問題！」