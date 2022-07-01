第14屆海峽論壇大會預計7月中旬在廈門舉辦，去年國民黨主席朱立倫以預錄影片方式出席，不過今年恰好碰上大選，有藍營基層向黨中央喊話，希望朱和前主席洪秀柱缺席，避免影響選情。對此，國民黨台北市長參選人蔣萬安今稱，維持民間交流非常重要。

蔣萬安上午前往內湖梘頭福德祠參拜，作為首都市長參選人，他再度被問及兩岸議題，媒體好奇他是否支持藍營基層的期待，希望朱立倫、洪秀柱都別出席海峽論壇，蔣則說，兩岸之間維持和平穩定的交流，保留這樣的溝通管道非常重要，只要在對等尊嚴的前提之下，他覺得維持民間交流非常重要。