九合一選舉年底登場，台北市長選戰「三腳督」態勢明顯，現任市長柯文哲今分析指出，國民黨參選人蔣萬安會因姓「蔣」流失選票，當蔣民調低於北市副市長黃珊珊時，藍營選票會轉移至黃，若民進黨潛在參選人、衛福部長陳時中民調拉不上來，支持者為不讓蔣當選，也將投給黃珊珊。

柯文哲日前接受《震傳媒》專訪，今播出正式片段，資深媒體人黃光芹詢問柯怎麼看年底市長「三腳督」選情，他說，負面選戰加上「三腳督」態勢，選戰結果很難預測，且打過選戰的都知道，最後的選票板塊到最後一周都會移動，因此侯選人還是要努力精進自己。

面對檯面上的參選人，柯文哲分析，「蔣萬安掛一個蔣就會有人鐵死不投」，意即姓氏將成為他流失選票的包袱，且北市也有許多堅決不投民進黨的人，黃珊珊剛好夾在中間，當蔣民調低於黃時，藍選民為不讓民進黨當選將投給黃珊珊，反之若陳時中民調拉不起來，綠選民未擔心蔣萬安當選，也會投給黃珊珊。

對於民調顯示陳時中僅剩2成多、甚至跌破2成，柯表示，一年前陳時中支持度確實很高，但「人算不如天算，日久見人心，路遙知馬力，久了就知道。 他也諷刺蔣家「富不過三代是有道理的」，自誇他是第一代出身打天下，但蔣萬安生於官宦之家」，也因天生性格及環境養成使然，使得他個性循規蹈矩，要有所突破很不容易。

柯文哲也不忘大讚黃珊珊誠懇努力，花許多時間拜訪里長、地方社團等，假以時日定會被人看見，因此要操作棄保有困難，尤其去年萬華爆發嚴重疫情，黃珊珊常常到場協助，相信未來可在該選區交出亮眼成績。