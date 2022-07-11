從上午9點開始一連拜了員林4家代表性廟宇，也代表選戰正式起跑，黃秀芳致詞時表示，獲得提名責任重大，但會與鄉親一同努力，希望獲得更多支持。（吳建輝攝）

11日一早黃秀芳在黨籍立委、議員等人的陪同下現身員林地藏庵廟，與支持者相見歡，吸引約百人到場，不過未見同為員林人的前縣長魏明谷，以及其他縣內大咖。（吳建輝攝）

民進黨中央上周正式提名立委黃秀芳參選彰化縣長，在正式獲提名後，11日首次以候選人身分出席公開活動，從上午9點開始一連拜了員林4家代表性廟宇，也代表選戰正式起跑，黃秀芳致詞時表示，獲得提名責任重大，但會與鄉親一同努力，希望獲得更多支持。

11日一早黃秀芳在黨籍立委、議員等人的陪同下現身員林地藏庵廟，與支持者相見歡，吸引約百人到場，不過未見同為員林人的前縣長魏明谷，以及其他縣內大咖。

黃秀芳表示，很高興來到地藏庵參拜，這是她正式競選後的首個公開行程，祈求眾神明能夠保佑台灣的疫情，早日消除讓鄉親恢復正常生活，她說選舉倒數百來天，上周民進黨徵召她參選彰化縣長後，覺得責任很重大，因此要拜託所有鄉親、黨職同仁、民意代表等全力支持，跟她一起打拼讓彰化更好。

黃也說，她觀察彰化這幾年的建設，都是前縣長魏明谷任內所爭取的，不過重大工程一再延宕，讓彰化空轉，而彰化的人口也不斷流失，因此她當選後，能夠引進廠商進駐彰化投資，將年輕人留在彰化，也希望能夠爭取更多認同，拜託大家與她攜手打造更好的彰化。