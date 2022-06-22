去年陳姓男子在國道3號高速公路南向92公里路段，一邊開車一邊食用食物，雙手拿食物食用之時均未放置於方向盤上，員警目睹當場攔停舉發，陳遭台北市交通事件裁決所罰緩1萬8000元，他提告抗罰，台北地方法院行政訴訟庭認為他確有危險駕駛情況，判決駁回訴訟。可上訴。

陳男在去年12月10日下午開車行經國道3號高速公路南向92公里路段，駕車時雙手拿食物食用之時均未放置於方向盤上，而員警駕駛警車目睹認有違規行為後，遂當場攔停舉發，並移送台北市交通裁決所處理，陳遭罰1萬8000元。

陳男不服提行政訴訟，主張他車子並未搭載自動駕駛功能，無法在放開雙手情況下，卻能在速限內開在同一車道前進，並保持安全車距，縱使他因為飲食需交替換手拿食物或飲水，也都只有短暫幾秒，並非長時間，請求撤罰。

台北地院佐以相關證據認為，陳男駕駛汽車確有「以危險方式在道路上駕駛汽車」之違規行為，依道路交通管理處罰條例裁處原告1萬8000元，記違規點數3點，並應參加道路交通安全講習，並無違誤，他訴請撤銷原處分為無理由，判決駁回。