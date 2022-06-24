入境居檢放寬為3＋4，總量管制每周2.5萬人入境，實施第一周入境人數幾乎就要觸及管制天花板，各界呼籲放寬總量的聲音不斷。交通部長王國材今受訪時指出，目前防疫旅館每周可收4.1萬人，防疫計程車每周可服務5萬人，能應付總量放寬，他也指示觀光局用各種方法留住防疫旅館業者，補助加碼也是方法之一。

王國材說，未來入境總量管制要開放到多少，都是由中央流行疫情指揮中心來確定，而交通部盤點的防疫能量，計程車每周服務5萬人、防疫旅館每周可收4.1萬人，也就是總量就算放到每周4萬人，量能可以支應。

王國材強調，上述盤點都是在入境居檢維持3＋4的前提下，未來若有進一步需求，防疫旅館、車隊都可以再增加。

因應疫情轉好，國旅市場開始放晴，交通部也擔憂防疫旅館會倒向做國旅。王國材坦言，現在防疫旅館約有2.6萬個房間，有請觀光局用各種方式留住業者，加碼補助也是方法之一，不要讓他們跑掉，現在仍是入境管制期間，防疫旅館有存在必要。