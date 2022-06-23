我國放寬入境居檢為3＋4，並實施每周入境2.5萬人的總量管制，但開放不到1周入境人數就達緊繃，6月21日更是差54人就達到管制上限。學者認為，現在無論冷門、熱門航線機位都不夠用，每周2.5萬人的數字估太緊，呼籲放寬應「加倍再加倍」，7月放到5萬人、8月放到10萬人，跟上國際腳步。

靜宜大學觀光系副教授黃正聰指出，6月15日入境3＋4實施後，每7天的入境人數加總越來越高，21日達到2萬4946人，只差54人就觸頂，22日則是2萬4624人，代表總量限制太緊繃。

黃正聰分析，各航線本來就有冷門與熱門，但從過去幾天的入境情況來看，已經是不分冷、熱門，航班位子都賣得差不多了，而這只是開放第1周。

黃正聰說，國際上許多國家早已不用隔離，人民來去自如，連帶會提高台灣的入境需求量。3＋4政策宣布後，短期內會出現出境旅遊需求，這些人出境後幾天要再回來，加上商務客以及許久沒返台的海外僑胞，接下來會讓國門管制更吃緊。

他建議，總量管制應該加倍再加倍，7月開放5萬人、8月開放10萬人，且要盡早預告，以利航空公司開放座位、旅客提前預訂行程，例如現已進入6月下旬，就應預告何時放寬總量限制，讓業者安排7月的售票。