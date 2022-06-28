國內新冠肺炎疫情趨緩，全國28日新增4萬4379例本土個案，台中市新增6397例本土個案，其中6165例為快篩陽確診，占96.37％，相較上週二6月21日的8341例，台中確診數降幅23.31％。副市長令狐榮達說，新冠肺炎疫情趨緩，加上民眾反映有運動需求，台中市自7月1日起，學校非實體課程及學生活動時段，高中以下校園場地將適度開放。

針對校園開放措施與規範？令狐榮達表示，考量台中疫情已從高原期向下發展，每日的確診數都持續銳減，顯示疫情已漸緩，加上民眾持續反映有運動需求，因此台中市政府參考其他五都做法，正式宣布「台中市高中職以下校園開放措施與規範」。

令狐榮達說，台中自7月1日起，學校非實體課程及學生活動時段，高中以下校園場地將適度開放。高中職及國中校園開放操場、戶外球場、健體設施；國小校園開放戶外操場、戶外球場，體健設施與兒童遊戲場，基於守護幼童，暫不開放，視國小校園疫苗施打狀況，滾動調整；另各級學校需開放鄰近操場1間廁所，提供社區民眾充足及完善的休憩空間。

教育局主秘郭明洲表示，各校針對開放設施及區域應定期清消；校內設有疫苗快打站者，須預先公告暫停開放時段，避免民眾誤入快打站。

針對媒體詢問有家長反映希望學校體育班能提前開放到校訓練？郭明洲強調，暑假期間學校運動團隊有特殊需求，可檢附防疫計畫及家長同意書，敘明理由報教育局同意後辦理。另台中市各國小目前陸續接種第二劑疫苗，施打後2周內不宜激烈運動，提醒各學校運動團隊及家長留意。