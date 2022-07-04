針對全國教師工會總聯合會今天指「雙語政策造成校園亂象」，教育部晚間回應，5月11日已發文各縣市政府，選聘教師應以具備領域、科目專業內涵之教師為優先考量，而非偏重英語表達，以選聘具教學專業並能讓學生有效學習之教師。

全教總指出，雙語政策已經明顯歪樓，出現國文老師教甄考英文、卻不考中文，以及教甄雙語開缺與錄取率遠高於一般缺的現象，充分反映出現場的焦慮。

教育部表示，政府語言政策，以提振英語力及落實保護與推廣本國語言雙軌併行，透過各種語言學習，促進各族群相互理解與認同在地文化，提升國際競爭力。近日也已通函各縣市，選聘教師仍應以具備領域、科目專業內涵之教師為優先考量，而非偏重英語表達。

教育部指出，高中以下學校推動部分領域課程雙語教學計畫，係遴選具辦理意願之學校，於藝術、綜合活動、健康與體育、科技等操作型領域實施雙語教學，以學生聽得懂的英語引導課程活動進行，並依學生程度以中文補充說明重要知識意涵，且不得強制要求學生全程使用英語及進行評量。

教育部指出，考量學生英語能力不一，因此透過補助款機制，以多元方式用於課後或寒暑假進行語言學習活動，協助參與計畫學生強化英語文溝通能力。

另教育部優先配置外籍語文教師予各辦理學校，協助建置學習情境，並於暑假辦理教師海外短期進修、跨國視訊研習，協助實施雙語教學教師強化教學專業，並推動與英語教師或外籍語文教師共同備課，每學期亦補助教師利用課餘進修語言及教學知能等相關費用。