全國教師會（以下簡稱全教會）與全國教師工會總聯合會（以下簡稱全教總）長期關注軍公教薪資議題，為此教育部發函9個教育團體，在今(8)日上午召開座談會討論相關議題，但兩大教團認為，邀集不同性質團體開會的目的在於「摸頭」，深感失望，拒絕參加。

全教會與全教總今日表示，軍公教調薪制度化是努力數年的議題，目的是仿效鄰近的日本、韓國、新加坡、香港等國家和地區，軍公教薪資參照民間企業的薪資成長調整，並有公務人員協會、全國教師會等分別專屬公務人員、教師的組織代表參與軍公教薪資審議，以使軍公教調薪有制度、透明化，確保軍公教等政府受雇者的尊嚴。

「這本是一項進步的主張，鄰近國家也實施了許多年，早已制度化」，全教會與全教總指出，然而，台灣政府不斷要求企業要和員工協商薪資，也在基本工資審議上採取了制度化、透明化的審議機制，卻對於自己所屬的軍公教在薪資調整上，一貫的以黑箱、威權的方式作業，彷彿政府調薪是對軍公教的恩惠。

全教會與全教總認為，數字會說話，就以民國100年至今的數據來看，基本工資從新台幣1萬7880元至2萬5250元，調升了41.22％；民間企業平均薪資從4萬5961元至5萬5792元，調升21.39％。反觀軍公教僅在107年調升3％、111年調升4％，總共調升7.12％，遠遠落後民間企業平均薪資的調整。更不用說，調整幅度也跟不上物價指數上漲的12.87％（計算至今年5月），「軍公教薪資根本就是長年處於實質減薪的狀態，黑箱、威權的薪資審議就是在懲罰軍公教！」

全教會與全教總提到，正由於軍公教調薪的黑箱與威權作法，導致軍公教長年處於實質減薪狀態，所以為所有軍公教發聲，要求軍公教薪資調整要制度化、透明化。

「然而，多年來的努力，卻只換得教育部召開一個座談會」，全教會與全教總說，這個座談會邀請的對象還包括僅有數十人的大學院校協會、科技大學校院協會及高級中等學校校長協會、中小學校長協會等代表雇主管理教師團體，讓人不禁懷疑，教育部召開這個座談會的目的是要「摸頭」？「分化」？還是二者皆有？因此拒絕出席。

全教會與全教總批評，從教育部的這項動作來看，號稱民主進步的民進黨政府，對於軍公教薪資審議仍繼續採取威權、黑箱的反民主做法；原來所謂的民主進步是有選擇性的，對於軍公教沿用一貫的威權、黑箱作業的薪資審議，根本就不把軍教放在眼裡。

全教會、全教總強調，對於政府的這種態度除了失望，也認為有必要讓所有軍公教與社會大眾了解真相。因此，將繼續教育所有會員及軍公教，讓大眾了解政府在軍公教薪資審議上，不把軍公教當一回事的威權心態；未來也不排除發動大規模抗爭，以爭取軍公教薪資審議的制度化、透明化，確保所有軍公教的基本尊嚴。

教育部回應，今日由行政院人事行政總處及教育部合辦之112年度軍公教員工待遇調整議題座談會，為首次舉辦，主要目的即是透過意見交流，廣泛蒐集、多方瞭解相關公教團體對於年度待遇調整議題之意見，並彙整提供軍公教員工待遇審議委員會，使相關作業能更完整周延。

教育部稱，軍公教員工待遇調整，攸關國家資源分配及各類人員待遇衡平，教育部基於教育主管立場，將以兼顧教師權益為前提，在人事總處進一步召開待遇審議委員會前，完整整理7月8日座談會中各團體所提建議，並蒐集各教育團體相關看法及建議，於待遇審議委員會中將如實轉達相關意見。