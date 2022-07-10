金門國家公園管理處與山后民俗文化村文教基金會將於7月23日至24日合辦「三代同遊國家公園一起來＂掃＂疫」活動，採防疫分流小班制教學，邀請山后聚落編製傳統掃把長者現場指導，傳遞傳統生活技藝智慧，也攜手將疫情掃光光！
金管處祕書蔡立安表示，這項活動將於山后中堡王氏宗祠辦理，採小班制教學，分別於7／23至7／24上、下午各辦理一梯次，共計四場次。7／11上午9時開放報名，每戶以3至6人為主，每梯次限額30人，歡迎三代同堂家庭報名參加。相關問題可洽詢：解說教育課 孫小姐，電話082-313189。
金門國家公園管理處與山后民俗文化村文教基金會將於7月23日至24日合辦「三代同遊國家公園一起來＂掃＂疫」活動，採防疫分流小班制教學，邀請山后聚落編製傳統掃把長者現場指導，傳遞傳統生活技藝智慧，也攜手將疫情掃光光！
金管處祕書蔡立安表示，這項活動將於山后中堡王氏宗祠辦理，採小班制教學，分別於7／23至7／24上、下午各辦理一梯次，共計四場次。7／11上午9時開放報名，每戶以3至6人為主，每梯次限額30人，歡迎三代同堂家庭報名參加。相關問題可洽詢：解說教育課 孫小姐，電話082-313189。
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