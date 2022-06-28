基隆今日新增491人染疫，確診數本島最低，市長林右昌宣布，暑假期間市立高級中等以下學校恢復對外開放，呼籲民眾進出校園戴好口罩、勤洗手。

林右昌表示，7月1日暑假起，校園場地依「基隆市立高級中等以下學校校園場地開放使用管理辦法」恢復開放，室內空間供登記借或租用，戶外操場則依學校場地開放時間，供社區民眾運動；相關防疫措施，仍依中央流行疫情指揮中心規定辦理。

有關本市疫情部分，今日491名確診案例中，外縣市通報87例，佔17.72％；若以年齡區分，以35至44歲最多，有90人、占18.33％，25至34歲次之，有88人、占17.92％。至於，75歲以上的長者有23人、65至74歲有38人、6歲以下有41人。

林右昌指出，基隆市現有198床COVID-19專責病房，目前收治100人、空床98床，空床率49.5％；統計各院專責病床收治情形，基隆長庚醫院，重症37名、中症16名、輕症20名；部立基隆醫院，重症0名、中症4名、輕症22名；三總基隆分院，輕症1名；礦工醫院，無收治。