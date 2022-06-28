一輛轎車因為駕駛開車精神不濟，日前在六龜區台27甲線11公里處掉進路旁的排水溝。警方獲報到場處理。（翻攝照片／林瑞益高雄傳真）

一對銀髮族夫妻於6月26日開車到六龜踏青，在回程路上，疑似精神不濟掉進新威二坡路段路旁略寬的排水溝，警消獲報到場救援，將兩人送醫，幸無大礙。車輛之後由拖吊業者吊起後拖走。

新威派出所警員張維軒於今年6月26日下午3時許，接獲報案稱在六龜區台27甲線11公里處有交通事故發生，即立刻趕赴現場查看，發現一輛自小客翻覆路旁水溝交通事故，駕駛人受傷，立即聯繫119派員前往救護。

警方調查，這對夫妻是趁著假日從旗山到六龜踏青，前往寶來地區吃午餐，但在回家的路上，行經新威二坡路段時，開車的66歲張男疑似精神不濟，車身即偏向翻覆溝渠內，造成車身大半毀損。

警消到場後，先將這對夫妻拉出，幸好，張姓男子僅有胸悶，副駕駛座的57歲林女因車身翻落時較靠溝渠底端，受到車身擠壓下，胸骨略有骨折情形。經送衛生福利部旗山醫院醫治，張姓夫妻生命跡象皆穩定，並無大礙，車身已由拖吊業者到場拖離。

警方調查，該路段是兩線雙向道，道路寬敞。同時也提醒民眾開車上路得先養足精神，避免疲勞駕駛。