岡山空軍官校於7月2日傍晚發生一起校內車禍，軍方表示，當天傍晚5時許，4人共乘一車要回營舍，因天雨車速過快，導致撞牆。此事故造成兩人受傷送醫，幸無大礙，其中一人大腿股骨開刀後，傷勢穩定，兩人目前都住院觀察。

當天4名學官訓練後，許姓飛行學官開著自小客車要往營舍休息，4人同乘一車。可能當天下雨，營區速限40公里，但這車的車速達50公里，所以在轉彎後失控撞牆，導致兩人受傷送醫。

其中一名坐在後座的曾姓學官左腿大骨骨折，送醫後轉送國軍高雄總醫院左營分院，開刀後住院觀察中。另一名坐在副駕駛座的陳姓學官右手上臂骨折，送國軍高雄總醫院岡山分院，目前住院觀察。兩人年齡約23至24歲。

軍方表示，許姓駕駛當天沒有喝酒，事發後國防部長邱國正對此關切，雖然沒有過於苛責，但軍方已經展開調查與檢討會，並同時加強對飛行學官的安全教育意識，在校園內開車要小心慢行，並繫上安全帶。