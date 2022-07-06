鼓鼓高流演唱會即將舉辦，好友周湯豪送上衝浪板祝衝風破浪。（粘耿豪攝）

鼓鼓呂思緯高流演唱會「聽到請回答Connecting…」7月23日即將開唱。（粘耿豪攝）

鼓鼓呂思緯7月23日將在高雄流行音樂中心舉辦「聽到請回答Connecting…」演唱會，正全力投入練團工作，今(6日)練團時，好友周湯豪驚喜現身，送上衝浪板替他打氣，兩人曾在《2017紅白藝能大賞》合作演出，惺惺相惜，一見面就擁抱，鼓鼓竟然激動手抖，事後他解釋是自律神經的問題，經常會手抖。

鼓鼓演唱會受疫情影響延期了兩次，今也是鼓鼓確診康復後首次受訪，他笑說，心態就像新人一樣，對演唱會很期待。被問到確診後有做過健檢？他坦言，「有做肺部Ｘ光，還有核磁，肺部有比較不一樣的狀態（霧霧的），難免吧，持續觀察吧」，他先前還莫名發燒住院一周。

他說，之前為演唱會勤健身，本來身材練得還不錯，但確診隔離後，身材就沒了，後來又開始練，又不明發燒住院，所以現在身材「普普通通」。

首次登上高雄開唱，鼓鼓的媽媽已經租好民宿，要跟親友團去玩三天二夜，被問到緋聞女友大元會去演唱會嗎？他則說「不知道欸，她最近在拍戲」，至於兩人相處時間還夠嗎？他則直言「蠻長的」。他歷經疫情後，體會到要把握當下，被問到有沒有計劃人生大事，他表示「有在思考，現在也不是小朋友，有做下一張專輯，一切都在自己的步調裡」。

鼓鼓7月9日15：00在高雄夢時代幸福廣場舉辦限定簽票會，《聽到請回答Connecting…》演唱會購票可洽ibon售票系統。