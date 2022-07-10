鼓鼓昨在高雄舉辦「聽到請回答Connecting…」簽票會（相信音樂提供）

鼓鼓昨在簽票會上，帶領四位舞者又唱又跳（相信音樂提供）

鼓鼓昨在高雄舉辦「聽到請回答Connecting…」簽票會（相信音樂提供）

鼓鼓呂思緯「聽到請回答Connecting…」演唱會7月23日即將在高雄流行音樂中心登場，他9日在高雄夢時代幸福廣場舉辦限定簽票會，一開場就說：「好久沒來了！主要想見一見好久沒見到的大家，想跟你們說聲謝謝，你的的心我都簽收了。」簽票會簽了5個小時，從白天簽到晚上才大功告成。

受到疫情變化、鼓鼓確診等因素，簽票會日期延期兩次，他昨特別準備〈聽到請回答〉、〈簽收我的心〉、〈跪了〉，以及攜4位舞者又唱又跳〈戰神風暴〉，他看著演唱會主視覺海報上，拿著電話的自己，笑稱演唱會宣傳2年，電話也拿了2年，手都酸了，不過樂觀的他也很開心這段時間，歌迷也都進入人生另一階段，有人懷孕生子、有人交男朋友，笑言：「他們帶伴一起來，多賣一張票。」

近來鼓鼓也為演唱會緊鑼密鼓地練團、練舞，心情興奮，「很久沒辦演唱會，一開始會擔心體力，但最近不管是練舞或體力訓練，都比以之前狀態更好。」唱片公司準備了一個特別的道具，希望鼓鼓好好照顧自己的身體，保持「一線男星」，大家都健健康康維持「一線」狀態，期待演唱會相見。