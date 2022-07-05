宇宙人原訂5月在台北、高雄流行音樂中心舉辦《The Moment! 宇宙人理想狀態演唱會》，日前因疫情升溫延期，今（5日）新的檔期終於出爐，確定演唱會將於10月9日在北流、11月12日在高流登場，宇宙人感恩地說：「每次在我們要辦活動時，大家都很熱情支持，秒殺門票，所以在這次的演唱會上，我們一定要好好回饋歌迷，延期幾次，我們就安可幾次！」

宇宙人去年《明天留給我》3場演唱會延期2次，最後改直播演唱會；今年新專輯發行之際，又遇疫情風暴，不得不將《The Moment! 宇宙人理想狀態演唱會》改至秋天上演，也讓他們苦中作樂，自嘲是「演唱會延期翹楚」，貝斯手方Q說：「我覺得之前幾次會比較失落，但是後來就習慣隨機應變這件事，現在也隨時注意自己的身體狀態，也希望大家保持健康，到時候演唱會見。」

吉他手阿奎坦言：「一開始是很不願意接受，後來體悟到後疫情時代，就算手上有很多計畫也不一定能成行，要不然就順著世界怎麼走，我們就怎麼走，這樣想心情就比較好一點。」阿奎也在這期間迎接新生命，初為人父，他興奮說道：「我也轉個念，覺得（延期）剛好多出了時間能多陪伴小孩，說不定到時候太太和小朋友能一起來看演唱會了！」

主唱小玉在5月染疫，前後花了2週時間痊癒，他自曝「陽過」後的身體狀態，「目前還在慢慢恢復中，喉嚨會變得比較敏感，所以炸物和酒類就盡量忌口，很保護喉嚨。」他也預計在秋天演唱會前，勤做運動及按時吃維他命，保持健康、鍛鍊好體力，全力為演唱會備戰。

《The Moment! 宇宙人理想狀態演唱會》改期，嘉賓包含「美食水水」千千、「木曜女神」泱泱、饒舌團體「違法SmashRegz」也都二話不說全力配合，宇宙人透露在演唱會前，除了原定曲目有所調整外，小玉笑道：「演唱會定裝也從春夏變成秋冬款了，也滿有趣的，造型可能也會變得比較俐落一點，可以期待一下！」