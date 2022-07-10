分科測驗明後兩天舉行，大考中心表示，總計2萬9086的考生報考，截至今天中午12時止，計有75名自主防疫或居家隔離考生將啟用隔離試場應試；另有129名確診生將啟用14縣市獨立的居家照護試場應試。

今年分科測驗，明天考考物理、化學、數學甲及生物4科，後天考歷史、地理、公民與社會3科，兩天共7考科，各科考試時間均為80分鐘，由學生自由選考。考生可持學測及分科測驗成績循111學年度分發入學管道升讀我國大學。依分發入學管道各項作業時程，於7月下旬向考分會登記志願、繳費，並於8月上旬獲知錄取大學結果。

大考中心表示，因應防疫需求，每間試場考生數降至36人；111學年度分科測驗報名人數，總計為29086人，編配於29個考區、41個分區學校，共859個試場教室（不含隔離及居家照護試場）應考。

大考中心已於6月24日公告分科測驗各項防疫準備措施，如考場進出動線、考生用餐使用隔板、試場通風等；並說明開放輕症或無症狀確診生應考將使用獨立考場，完全與一般考生有所區隔。到今天中午為止，計有75名自主防疫或居家隔離考生將啟用隔離試場應試；另有129名確診生將啟用14縣市獨立的居家照護試場應試。