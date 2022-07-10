日本東京今天新增近萬例COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診病例，是上週日約2.5倍之多，疫情正快速擴大；大阪府今天新增確診病例也是上週日的約2.5倍，疫情發展同樣嚴峻。

日本放送協會（NHK）報導，東京都今天新增9482例確診病例，較上週日增加5600多例，是上週日病例的約2.5倍之多，疫情呈現快速擴大。

東京都最近一週平均單日新增7559.9例，是前一週平均的236.2%。目前重症患者數跟9日同樣為10人。

大阪府今天新增5081例確診病例，是上週日約2.5倍，也是連續兩天單日新增逾5000例，至今累計病例數105萬1219例，包括5221例死亡病例。

位於九州的福岡縣今天新增2757例確診病例，是上週日逾兩倍，也是連續20天高於上週同日，至今累計病例數46萬9832例，包括1284例死亡病例。

琉球新報報導，沖繩縣今天新增2458例確診病例，較上週日的1196例增加1262例，創週日新高紀錄，也是連續6天單日新增逾2000例，至今累計病例數27萬2950例。

日本全境最近一週每10萬人口平均新增217.19人染疫，沖繩縣以922.15人連續107天高居日本各地之冠；島根縣以620.53人次之、熊本縣以530.07人排第3名。