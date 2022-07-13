文化部繼法國安古蘭、布洛瓦及西班牙「談論藝術」藝術村等海外駐村計畫後，新增日本北九州市漫畫家駐村計畫，將於今年11月至12月薦送台灣2名漫畫家至北九州市，與當地漫畫博物館等藝文機構及專業人士開始為期1個月的深度交流，即日起至8月10日受理申請。

北九州市長期以「漫畫都市」作為城市理念促進文化觀光產業發展，擁有7萬冊藏書的漫畫博物館，近年曾辦理美國及西班牙漫畫家駐村交流計畫，自2014年起舉辦的「北九州流行文化節」，是西日本最大規模的動漫、電玩等流行文化主題活動。本次駐村計畫經過駐日本代表處台灣文化中心與北九州市洽商超過一年半的時間，在今年5月正式簽訂合作備忘錄。

文化部表示，台灣長久以來與日本漫畫有緊密的連結，近年台灣漫畫家更屢次在日本國際漫畫賞及相關民間主辦獎項獲得佳績，如：韋蘺若明以《送葬協奏曲》獲第14屆日本國際漫畫賞最優秀獎；阮光民《用九柑仔店》等多部原創作品也授權在日本出版，呈現台灣漫畫的多元面向及發展潛力。

2019年文化部首次組團帶著金漫獎第10屆得主及優秀作品參與北九州國際漫畫祭，透過互動及展示傳遞台灣漫畫魅力，2021年則續於金漫獎活動邀請北九州市漫畫博物館館長參與線上講座。而在新冠肺炎國際疫情艱困局勢下，雙方交流不停歇，藉由文化部及日文中心的合作，以及北九州市政府的大力支持下，成功促成本次駐村合作計畫，更深化臺、日漫畫文化交流及在地發聲的力度。

文化部表示，將補助獲選漫畫家的交通、生活及創作費用，駐村費用則由文化部與北九州市共同支持。北九州市除安排獲選藝術家住宿與創作空間外，也協助規劃系列交流活動，包括參展「北九州流行文化節」，參訪北九州市漫畫博物館等藝文機構，舉辦現場作畫推廣活動等，駐村者則須繪製5幅與當地有關圖像作品贈與該市。此外，國立台灣歷史博物館、日文中心及北九州市漫畫博物館，將於11月底在北九州市漫畫博物館合作辦理「台灣租書店與漫畫的奇妙旅程」國際展，屆時也將安排駐村漫畫家參與交流活動。