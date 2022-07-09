宇宙人昨驚喜現身《似水流年》攝影展。（文化總會提供）

宇宙人昨驚喜現身《似水流年》攝影展。（文化總會提供）

宇宙人昨驚喜現身《似水流年》攝影展。（文化總會提供）

宇宙人昨（8日）驚喜現身《似水流年》攝影展，和建中小學弟一碰面就互相對學號，發現差了好多屆讓宇宙人不禁大笑，開玩笑說道：「一回到學校附近，不知道為何就有種想翻牆的感覺！」結果得到學弟專業地回覆：「現在校內圍牆已經換高了，很難翻過去。」宇宙人除了力挺建中學弟，也不忘為兩校攝影社學生加油，逛展過程與學生熱情互動，觀賞作品時讚嘆連連，不僅向學生請教許多拍照技巧及構圖問題，也重視每張照片背後的故事與攝影者的連結，更開玩笑說要請公司同事到攝影社培訓，磨練攝影技巧。

主唱小玉透露大學時期曾修過攝影課，自己也常在社群上分享日常隨手拍攝的所見所聞，將過往經歷勉勵學弟妹：「我們遇到的舞台攝影師高中、大學就開始出來拍，如果有興趣的話，從這時候開始累積作品很棒！」貝斯手方Q也分享：「有些樂團巡演時，會帶著隨團攝影師一起，因為他的拍攝可以展現樂團的個性，我們遇過很熟悉樂團的攝影師，不但會研究歌單，樂團下一個動作都會預料到，把每個瞬間都記錄下來。」

吉他手阿奎看到台下躍躍欲試的學弟，就大方邀請他們，「如果喜歡拍舞台，我們可以給你攝影證，可以來練習看看！」此話讓學弟們開心不已，「蠻想的！有機會的話非常樂意」。逛完展後，意猶未盡的宇宙人更與學生們面對面聊天，拉近彼此距離，並送給學生們親筆簽名專輯，當學生問起對獨立音樂定義的問題，小玉以逛展經驗回覆：「對於獨立音樂的定義每個人都不一樣，在創作音樂時並不會先把這首歌歸類在獨立音樂內，就像你們有時在拍攝當下並沒有多想，但看到作品時卻延伸出許多想法，那些解釋都是自己給的。」