台北愛樂少年樂團去年原本要登場的15週年音樂會，因疫情兩度延期，總算要在本周登場，曲目很特別，都是歌劇序曲。

在疫情間台北愛樂少年樂團練團仍沒停下腳步，指揮游家輔表示，因疫情爆發，音樂會是否如期舉行一直無法確定，「我們同時也替團員們準備特殊口罩及防疫面罩排練，就是希望大家都能在健康的狀況下上台演出。」

歌劇序曲是指在歌劇演出前會單獨演出的一首曲目，為整部歌劇揭幕，裡面也可聽見一部歌劇的內容，這次選定的曲目包括羅西尼的《阿爾及爾的義大利女郎》序曲、《威廉泰爾》序曲，還有孟德的《芬加爾岩洞》序曲、布拉姆斯的《大學慶典》序曲、約翰．史特勞斯二世的《蝙蝠》序曲，以及華格納的《唐懷瑟》序曲。

另一位指揮劉柏宏表示，「在這嚴峻的環境下，大家都秉持絕不放棄的信念，認真把握每次排練機會，以正確的心態迎向各種挑戰，當然也包括這次如此困難的曲目。」演出將於6月30日在台北國家音樂廳登場。